Porsche призупинила продаж нових автомобілів в Європі

Зупинка продажу поширюється тільки на Європу

Німецька автокомпанія Porsche тимчасово зупинила продаж нових автомобілів в країнах Євросоюзу. Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine.

Призупинення продажу нових машин Porsche пов'язана з новими нормами щодо вмісту шкідливих речовин у вихлопних газах та їх виміру в ЄС. Нові норми набирають чинності з вересня цього року.

Таким чином призупинення продажу поширюється тільки на Європу.

Нагадаємо, 25 травня повідомлялося, що в США італо-американський автовиробник Fiat Chrysler Automobiles NV відкликає 4,8 млн автомобілів через порушення системи круїз-контролю.

Дефект може перешкодити водіям вимкнути керування круїз-контролем. Власників автомобілів попереджають про небезпеку використання цієї функції до тих пір, поки вони не отримають оновлене програмне забезпечення.