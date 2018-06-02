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Porsche призупинила продаж нових автомобілів в Європі

НовиниІнфраструктура    02.06.2018 - 00:58
Фото: логотип Porsche (newsroom.porsche.com)
Фото: логотип Porsche (newsroom.porsche.com)

Зупинка продажу поширюється тільки на Європу

Німецька автокомпанія Porsche тимчасово зупинила продаж нових автомобілів в країнах Євросоюзу. Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine.

Призупинення продажу нових машин Porsche пов'язана з новими нормами щодо вмісту шкідливих речовин у вихлопних газах та їх виміру в ЄС. Нові норми набирають чинності з вересня цього року.

Таким чином призупинення продажу поширюється тільки на Європу.

Нагадаємо, 25 травня повідомлялося, що в США італо-американський автовиробник Fiat Chrysler Automobiles NV відкликає 4,8 млн автомобілів через порушення системи круїз-контролю.

Дефект може перешкодити водіям вимкнути керування круїз-контролем. Власників автомобілів попереджають про небезпеку використання цієї функції до тих пір, поки вони не отримають оновлене програмне забезпечення.

BMW відкликає понад 310 тис. автомобілів Audi відкликає 1,2 млн автомобілів у всьому світі
Теги публікації: автомобили, Porsche  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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