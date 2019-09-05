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Porsche презентовал свой первый электромобиль

Новости » Транспорт    05.09.2019 - 17:13
Porsche презентовал свой первый электромобиль
Иллюстративное фото (facebook.com porsche)

Porsche Taycan способен будет проехать около 280 миль без подзарядки

Автомобильная компания Porsche презентовала свой первый электромобиль, который получил название Taycan. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Сообщается, что автомобиль был представлен в двух версиях - Taycan Turbo и Taycan Turbo S. При этом в автомобилях отсутствуют турбокомпрессоры, которые используются в бензиновых двигателях.

Обе модели способны развивать мощность до 617 лошадиных сил. Для максимального разгона используется система Overboost, которая позволит разогнаться с места до 60 миль в час за 2,6 сек.

Стоимость автомобилей будет около 185 тыс. дол. за Turbo S и 151 тыс. дол. за Turbo. При этом точную дату, когда Taycan выйдет в продажу пока не называют.

Также сообщается, что компания планирует выпустить в 2019 году бюджетные модели электромобилей с меньшей мощностью и скоростью.

В автомобилях будут отсутствовать практически все переключатели. Управление будет совершаться с помощью сенсорных экранов. Заряжение батареи до 80% осуществляется за 22 мин. 30 сек. Полного заряда хватит, чтобы проехать около 280 миль.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Porsche планирует отказаться от выпуска автомобилей на дизельных двигателях. Компания планирует сконцентрироваться на выпуске автомобилей на бензиновых двигателях и на гибридах.

Также сообщалось, что в Париже установили шумовые радары, которые планируют использовать для штрафования слишком шумных автомобилей.

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