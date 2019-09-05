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Porsche презентував свій перший електромобіль

Новини » Транспорт    05.09.2019 - 17:13
Porsche презентував свій перший електромобіль
Ілюстративне фото (facebook.com porsche)

Porsche Taycan буде здатний проїхати близько 280 миль без підзарядки

Автомобільна компанія Porsche презентувала свій перший електромобіль, який отримав назву Taycan. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Повідомляється, що автомобіль був представлений в двох версіях - Taycan Turbo і Taycan Turbo S. При цьому в автомобілях відсутні турбокомпресори, які використовуються в бензинових двигунах.

Обидві моделі здатні розвивати потужність до 617 кінських сил. Для максимального розгону використовується система Overboost, яка дозволить розігнатися з місця до 60 миль в годину за 2,6 сек.

Вартість автомобілів буде близько 185 тис. дол. за Turbo S і 151 тис. дол. за Turbo. При цьому точну дату, коли Taycan вийде в продаж поки не називають.

Також повідомляється, що компанія планує випустити в 2019 році бюджетні моделі електромобілів з меншою потужністю і швидкістю.

В автомобілях будуть відсутні практично всі перемикачі. Управління буде здійснюватися за допомогою сенсорних екранів. Зарядження батареї до 80% здійснюється за 22 хв. 30 сек. Повного заряду вистачить, щоб проїхати близько 280 миль.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Porsche планує відмовитися від випуску автомобілів на дизельних двигунах. Компанія планує сконцентруватися на випуску автомобілів на бензинових двигунах і на гібридах.

Також повідомлялося, що в Парижі встановили шумові радари, які планують використовувати для штрафування занадто галасливих автомобілів.

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