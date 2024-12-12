Porsche масово закриває автосалони у Китаї: стала відома причина

Зараз у Porsche 138 діючих дилерських центів у Китаї. До кінця 2026 року їхня кількість скоротиться до 100. Крім цього, німецька марка оптимізує локальні інвестиції: вкладення в збиткові китайські регіони скоротять, а в прибуткові, де Porsche ще мають попит, збільшать. Серед останніх, наприклад, Шанхай та Пекін.

"Головна мета – підвищити загальну прибутковість мережі, що буде виграшним як для самої Porsche, так і для дилерів та клієнтів", - зазначив керівник Porsche China Олександр Полліх.

Китай протягом восьми років був найбільшим ринком для Porsche. У 2021 році компанія продала там 95,6 тисячі машин, тоді як у Європі було реалізовано 86,1 тисяч, а в США – трохи більше 70 тисяч. У 2022-му продажі скоротилися на два відсотки, хоча все ще перевершували європейські та перевищували 90 тисяч машин. 2023-го попит впав до 79 тисяч, а 2024-й обіцяє виявитися ще гіршим із падінням майже на третину за січень-вересень.

Розворот китайців у бік місцевих марок вдарив не лише по Porsche. Обвалилися продажі BMW, Mercedes-Benz і Volkswagen: за п'ять років їхня сукупна частка скоротилася з 25 до 14 відсотків. У сегменті електромобілів частка німецьких марок – менше десяти відсотків.