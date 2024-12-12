Porsche массово закрывает автосалоны в Китае: стала известна причина

Сейчас у Porsche 138 действующих дилерских центов в Китае. К концу 2026 года их количество сократится до 100. Кроме этого, немецкая марка оптимизирует локальные инвестиции: вложения в убыточные китайские регионы сократят, а в прибыльные, где Porsche еще пользуются спросом, увеличат. Среди последних, например, Шанхай и Пекин.

"Главная цель - повысить общую прибыльность сети, что будет выигрышным как для самой Porsche, так и для дилеров и клиентов", - отметил руководитель Porsche China Александр Поллих.

Китай в течение восьми лет был крупнейшим рынком для Porsche. В 2021 году компания продала там 95,6 тысячи машин, тогда как в Европе было реализовано 86,1 тысяч, а в США - чуть более 70 тысяч. В 2022-м продажи сократились на два процента, хотя все еще превосходили европейские и превышали 90 тысяч машин. В 2023-м спрос упал до 79 тысяч, а 2024-й обещает оказаться еще хуже с падением почти на треть за январь-сентябрь.

Разворот китайцев в сторону местных марок ударил не только по Porsche. Обвалились продажи BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen: за пять лет их совокупная доля сократилась с 25 до 14 процентов. В сегменте электромобилей доля немецких марок - менее десяти процентов.