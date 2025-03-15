Porsche готує новий бензиновий кросовер: перші подробиці

Компанія Porsche випустить новий бензиновий кросовер. Вивчивши ринок, компанія вирішила не поспішати з електрифікацією: розробка ДВЗ триватиме як мінімум до 2030 року, і традиційні машини випускатимуться паралельно з електромобілями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Car and Driver .

У Porsche натякнули на новий кросовер, який взагалі не отримає електричного варіанта – його випустять із ДВЗ та гібридною силовою установкою. За підсумками щорічної наради Porsche заявила, що розглядає можливість випуску нового кросовера "з двигунами внутрішнього згоряння та гібридними силовими установками".

Якою саме виявиться новинка, наразі невідомо. Можливо, це буде трирядний кросовер D-класу, поки що відомий під внутрішньозаводським індексом К1. Кілька років тому повідомлялося, що флагман буде повністю електричним, але Porsche могла передумати через повільний розвиток сегмента преміальних електромобілів.

Тим часом Porsche готується до масових скорочень персоналу. Через падіння продажів електромобілів та складну економічну ситуацію компанія звільнить 1,9 тисячі людей у ​​найближчі п'ять років.