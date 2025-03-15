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Porsche готовит новый бензиновый кроссовер: первые подробности

Суббота 15 марта 2025 12:15
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Porsche готовит новый бензиновый кроссовер: первые подробности Фото: Porsche готовит новый бензиновый кроссовер (press.porsche.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Porsche выпустит новый бензиновый кроссовер. Изучив рынок, компания решила не спешить с электрификацией: разработка ДВС продлится как минимум до 2030 года, и традиционные машины будут выпускаться параллельно с электромобилями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Car and Driver.

В Porsche намекнули на новый кроссовер, который вообще не получит электрического варианта - его выпустят с ДВС и гибридной силовой установкой. По итогам ежегодного совещания Porsche заявила, что рассматривает возможность выпуска нового кроссовера "с двигателями внутреннего сгорания и гибридными силовыми установками".

Какой именно окажется новинка, пока неизвестно. Возможно, это будет трехрядный кроссовер D-класса, пока известный под внутризаводским индексом К1. Несколько лет назад сообщалось, что флагман будет полностью электрическим, но Porsche могла передумать из-за медленного развития сегмента премиальных электромобилей.

Тем временем Porsche готовится к массовым сокращениям персонала. Из-за падения продаж электромобилей и сложной экономической ситуации компания уволит 1,9 тысячи человек в ближайшие пять лет.

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