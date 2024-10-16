На порозі нової битви. Чого чекати на фронті до зими та чи втримають ЗСУ "сіру зону"

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Селидове оточують? Що буде з гарнізоном

Напрямок на Покровськ залишається одним із найгарячіших. Минулої доби Сили оборони тут зупинили 26 штурмів, а найвища концентрація ворожих атак - біля Селидового. Російські "Z-воєнкори" заявляють про те, що війська зайшли на територію заводу залізобетонних конструкцій на східній околиці Селидового, але візуальних підтверджень немає.

Ворог просувається не так швидко, як місяць тому, оскільки українським силам удалося збити наступальний темп. Проте, за словами військовослужбовця Станіслава Бунятова, який веде Telegram-канал "Говорять Снайпер", окупанти потроху обходять Селідове та беруть його у кліщі.

"Іноді пролазять і на околиці, поки для них це дорога в один бік, проте з часом все може змінитись", - написав він.

Фото: росіяни беруть Селидове в кліщі з півночі та півдня (deepstatemap.live)

Експерт німецького BILD Юліан Рьопке стверджує, що Селедово взято у напівкільце. Оборону у цьому районі тримає 15-та бригада Національної гвардії "Кара-Даг", але через активні ворожі дії не виключено, що, можливо, доведеться залишити місто.

"Так що місто впаде, незважаючи на його мужніх захисників. Це саме те, що я відчув, коли відвідав розташування "Кара-Даг" у цьому районі чотири тижні тому", - зазначив він.

Селидове постійно під обстрілами та практично зруйноване, тримати оборону в ньому дуже складно. "Сіра зона" буквально за два кілометри, а це означає, що передові групи росіян вже можуть безпосередньо заходити до міста, пояснює військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

"Коли стіни хитаються, не можна тримати оборону. З урахуванням, що відстань між флангами становить приблизно 6 км, цілком можливо, що із Селидового доведеться відійти", - припускає він.

Що стосується Покровська, то швидке просування та оточення, по-перше, малоймовірне, а по-друге, осіння бездоріжжя має ускладнити наступ. Швидше за все, найближчими тижнями там триватиме боротьба за дороги, піхотних штурмів поменшає, але збільшиться інтенсивність артилерійського вогню, дронових атак та авіаударів. додав Гетьман.

Битва за Торецьк може затягнутися

Окупанти просуваються біля Торецька та в самому місті. Наступ триває біля Нью-Йорка, Дачного та Щербинівки, на південь, північний схід та захід від Торецька відповідно.

Начальник міської військової адміністрації Василь Чинчик каже, що близько 40-50% міста залишаються під контролем "Сил оборони". За словами речниці ОТУ "Луганськ" Анастасії Бобровникової, ворог закріпився у східній частині, на вулиці Центральній та кількох вулицях південніше.

Військовослужбовець Євген Ієвлєв, підрозділ якого тримає оборону трохи нижче Торецька, розповів РБК-Україна, що кожен квадратний метр дається росіянам страшною ціною. "З точки зору динаміки та швидкості це вже не ті просування, які можна було спостерігати ще півтора-два місяці тому, коли дійсно ворогу вдавалося за добу до кілометра десь робити певні просування", - наголосив він.

Фото: противник загрузнув у битві за Торецьк (deepstatemap.live)

На відміну від Селидового у Торецьку ще є вцілілі будівлі. Саме місто трохи більше за розмірами, а бойові дії у забудові можуть затягтися на місяці, пояснює Гетьман.

"Міські бої можуть вестись на трьох рівнях. Умовно, на асфальті, на поверхах і в підземних комунікаціях. З огляду на те, що на сході Торецька знаходяться російські війська, навряд чи вони самі себе обстрілюватимуть. А поки він не зруйнований, як інші міста, вони ще дуже довго його захоплюватимуть", - сказав співрозмовник.

Коли може початися битва за Курахове

Після того, як росіяни вперлися у лобовому наступі на Покровськ, вони перегрупувалися і тепер роблять акцент на Курахівському напрямку. Згідно зі зведеннями, за минулу добу тут Сили оборони відбили 40 атак.

Після захоплення Вугледару противник наступає на північний схід біля Костянтинівки, Антонівки, Катеринівки та Водяного, а також на північний захід у районі Богоявленки. І судячи з карт DeepState, зайняв Островське і підійшов на відстань в 3,5 км. Мета - вийти на Курахове з півдня та сходу.

Для атак росіяни використовують техніку, щоб якнайдалі прорватися на відкритих ділянках до того, як ґрунтові дороги стануть непрохідними. Ймовірно, за старою тактикою, вони сконцентруються на спробі взяти місто в оточення.

Фото: битва за Курахове може розпочатися найближчими тижнями (deepstatemap.live)

"Деякі експерти кажуть, що найближчими тижнями може початися битва за Курахове. І я з цим згоден. З військової точки зору тактика цілком зрозуміла, ворог намагається зайти з іншого боку, якщо нічого не виходить. Ми робили так само. Чи зможемо ми втримати чи ні? Складно сказати. Щоб Силам оборони це вдалося, треба більше техніки, людей та зброї”, - зазначив Гетьман.

Зазначимо, нещодавно трохи західніше окупанти просунулися на кілометр у районі районів Гуляйполя та Великої Новосілки, в районі адміністративного кордону Запорізької та Донецької областей. Вочевидь задум у тому, щоб вийти до дороги на Запоріжжя та спробувати відрізати курахівський гарнізон. Але поки, за оцінками Інституту вивчення війни (ISW), тактичні успіхи противника не виглядають як частина масштабних зусиль.

Навіщо потрібна евакуація з Куп'янська

Неспокійно і під Куп'янськом у Харківській області. За добу там зафіксовано 28 ворожих атак, Сили оборони відбивали штурми в районі близько десяти населених пунктів. Та й загалом Куп'янський напрямок уже входить до трійки найбільш гарячих.

Наступальна операція йде вздовж лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна. Геолоковані кадри вказують на просування росіян на південний схід від районного центру. Крім того, аналітики говорять про загрозу блокування траси на Борову біля Кругляківки.

Фото: через погіршення військової ситуації евакуюють цивільних із Куп'янська та прифронтових громад (deepstatemap.live)

Напередодні начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про погіршення військової ситуації перед опалювальним сезоном. За його словами, на лівому березі Оскола не можна гарантувати електро-, тепло- та водопостачання. Зважаючи на це, місцева Рада оборони оголосила про евакуацію цивільного населення з Куп'янська та ще трьох прифронтових громад, у тому числі з Борової.

На думку Гетьмана, евакуювати треба жителів територій за щонайменше 10 км від лінії фронту. Оскільки на таку дальність працює ствольна артилерія та населені пункти страждають від масованих обстрілів.

"Треба вивозити, щоб не наражати на небезпеку. І щоб дати можливість нашим військам тримати оборону. Коли велика кількість цивільних, воювати важко. По-друге, там же нічого не працює, ні магазини, ні аптеки. Все це медичне та продуктове забезпечення теж лягає на плечі військових. А скоро ще й обігрівати якось доведеться", - розповів він РБК-Україна.

Нові виклики в Курській області

Минулого тижня росіяни розпочали другу фазу контрнаступу в Курській області. Спочатку вони пішли в атаку великою кількістю та прорвалися приблизно на 5 км углиб території, яку утримували Сили оборони.

Основні удари завдавалися у напрямку адміністративного кордону Коренівського та Суджанського районів. Командир чеченського спецназу "Ахмат" Апті Алаудінов заявив, що головна мета в Курській області - "заманити" українські війська в оточення та знищити їх.

Наразі важкі бої продовжуються, ЗСУ вдалося відновити контроль над деякими позиціями, хоча певні частини можуть перебувати в загрозливому становищі. "Були спроби Росії відтіснити наші позиції, але ми тримаємо певні рубежі", - наголосив президент Володимир Зеленський.

Фото: росіяни розпочали другу фазу контрнаступу і намагаються видавити ЗСУ з Курської області (deepstatemap.live)

Російський диктатор Володимир Путін наказував вибити ЗСУ з Курської області до 1 жовтня, а скоро вже 1 листопада і наші війська досі там перебувають, нагадує експерт. Тим не менш, не можна виключати, що в якийсь момент противник докладе ще більше зусиль, щоб зайняти непідконтрольні йому райони.

"Але у нас ніхто не ставив завдання утримувати території та рубежі так, як ми тримаємо на східному фронті. Ми уникаємо лобових зіткнень з російськими військами. Тому що немає сенсу битися лоб у лоб із силами, які переважають за чисельністю", - розповів Гетьман.

Те, що вже вдалося, - Сили оборони змусили тримати до 50 тисяч російських військових, які були стягнуті з якихось "таємних резервів". На думку співрозмовника, це малоймовірно, тому що Росія максимально задіює людський ресурс, який взагалі може залучити. Тому якщо в Курській області побільшало, то на інших ділянках фронту поменшало.

Скоріш за все, з цієї причини й з'явилися розмови про залучення солдатів з Північної Кореї. Джерела РБК-Україна у Силах оборони стверджують, що на Далекому Сході триває підготовка 10 тисяч бійців із КНДР. Їх можуть перекинути на прикордонні території чи задіяти у ротації. За іншими даними, формується "особливий бурятський батальйон" із 3 тисяч північнокорейських військових.

Наразі батальйон забезпечують стрілецьким озброєнням та боєприпасами. Цілком імовірно, що його залучать до бойових завдань під Суджею та Курськом. З'являються припущення, що частину військових із КНДР можуть направити на фронт в Україну. Гетьман сумнівається і вважає, що Москва, щоб уникнути великого міжнародного резонансу (і щоб не дати західним партнерам України привід посилити допомогу), поки не готова використовувати їх за межами РФ.

"Наскільки це небезпечно? Звичайно, небезпечно. Кажуть про мінімум 10 тисяч. Але мені здається, що якщо вони таки з'являться безпосередньо на лінії фронту, то будуть задіяні у суміжних роботах, а не реальних бойових завданнях", - вважає експерт.

Чи здатна Росія раптово прорвати фронт

З наближенням холодів росіяни, схоже, не готуються особливо до зими на фронті. Натомість мають намір досягти якнайбільше цілей до морозів. "Вони намагаються максимально використати суху погоду, яка зараз на Донеччині", - зазначила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобровникова.

Окупанти будуть тиснути стільки, наскільки вистачить сил, погоджується Гетьман. Але через погодні умови можуть знизити активність наземних операцій, а для підтримки інтенсивності - збільшити атаки з повітря.

"Хоча є інформація про те, що за півроку наступів підготовлений ресурс практично вичерпано. Не людський, а загальний ресурс. Простим додаванням людей неможливо наростити наступальні сили. Для цього треба зупинитися і знову підготуватися, як вони робили раніше", - наголосив він.

Щодо можливих несподіваних ударів, щоб прорвати фронт у якомусь конкретному місці, то така ймовірність близька до нуля.

"За рахунок чого противник може прорвати фронт, коли немає чим? Кода почалася наша Курська операція, вони одразу зняли війська з Харківського напрямку. А тепер заговорили про північнокорейців. Якщо є резерви, навіщо знімати війська з фронту? Якщо для того, щоб зупинити наш наступ, довелося все це робити, це означає, що їм просто немає чим закрити курську ділянку. Тому передумов для прориву я не бачу. У росіян немає для цього ресурсів, інакше вони б їх застосували", - підсумував експерт.

При підготовці тексту використовувалися: зведення Генерального штабу ЗСУ, аналітика Інституту вивчення війни (ISW) та карти DeepState, заяви військових спікерів та місцевої влади, коментарі військового експерта Олексія Гетьмана.