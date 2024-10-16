На пороге новой битвы. Чего ждать на фронте до зимы и удержат ли ВСУ "серую зону"

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Селидово окружают? Что будет с гарнизоном

Направление на Покровск остается одним из самых горячих. За минувшие сутки Силы обороны здесь остановили 26 штурмов, а самая высокая концентрация вражеских атак - возле Селидово. Российские "Z-военкоры" заявляют о том, что войска зашли на территорию завода железобетонных конструкций на восточной окраине Селидово, но визуальных подтверждений нет.

Враг продвигается не так быстро, как месяц назад, поскольку украинским силам удалось сбить наступательный темп. Тем не менее, по словам военнослужащего Станислава Бунятова, который ведет Telegram-канал "Говорять Снайпер", оккупанты понемногу обходят Селидово и берут его в клещи.

"Иногда пролезают и на окраины, пока для них это путь в одну сторону, однако со временем все может измениться", - написал он.

Фото: россияне берут Селидово в клещи с севера и юга (deepstatemap.live)

Эксперт немецкого BILD Юлиан Репке утверждает, что Селидово взято в полукольцо. Оборону в этом районе держит 15-я бригада Национальной гвардии "Кара-Даг", но из-за активных вражеских действий не исключено, что, возможно, придется оставить город.

"Так что город падет, несмотря на его мужественных защитников. Это именно то, что я испытал, когда посетил расположение "Кара-Даг" в этом районе четыре недели назад", - отметил он.

Селидово постоянно под обстрелами и практически разрушено, держать оборону в нем очень сложно. "Серая зона" буквально в двух километрах, а это означает, что передовые группы россиян уже могут непосредственно заходить в город, объясняет военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"Когда стены шатаются, нельзя держать оборону. С учетом, что расстояние между флангами составляет примерно 6 км, вполне возможно, что из Селидово придется отойти", - допускает он.

Что касается Покровска, то быстрое продвижение и окружение, во-первых, маловероятно, а во-вторых, осенняя распутица должна усложнить наступление. Скорее всего, в ближайшие недели там будет продолжаться борьба за дороги, пехотных штурмов станет меньше, но увеличится интенсивность артиллерийского огня, дроновых атак и авиаударов, добавил Гетьман.

Битва за Торецк может затянуться

Оккупанты продвигаются возле Торецка и в самом городе. Наступление продолжается возле Нью-Йорка, Дачного и Щербиновки, к югу, северо-востоку и западу от Торецка соответственно.

Начальник городской военной администрации Василий Чинчик говорит, что около 40-50% города остаются под контролем Сил обороны. По словам спикера ОТГ "Луганск" Анастасии Бобровниковой, враг закрепился в восточной части, на улице Центральной и нескольких улицах южнее.

Военнослужащий Евгений Иевлев, подразделение которого держит оборону чуть ниже Торецка, рассказал РБК-Украина, что каждый квадратный метр дается россиянам страшной ценой. "С точки зрения динамики и скорости это уже не те продвижения, которые можно было наблюдать еще полтора-два месяца назад, когда действительно врагу удавалось за сутки до километра где-то делать определенные продвижения", - подчеркнул он.

Фото: противник увяз в битве за Торецк (deepstatemap.live)

В отличие от Селидово в Торецке еще есть уцелевшие здания. Сам город чуть больше по размерам, а боевые действия в застройке могут затянуться на месяцы, объясняет Гетьман.

"Городские бои могут вестись на трех уровнях. Условно, на асфальте, на этажах и в подземных коммуникациях. Учитывая, что на востоке Торецка находятся российские войска, вряд ли они будут сами себя обстреливать. А пока он не разрушен, как другие города, они еще очень долго будут его захватывать", - сказал собеседник.

Когда может начаться битва за Курахово

После того, как россияне уперлись в лобовом наступлении на Покровск, они перегруппировались и теперь делают акцент на Кураховском направлении. Согласно сводкам, за минувшие сутки здесь Силы обороны отбили 40 атак.

После захвата Угледара противник наступает к северо-востоку возле Константиновки, Антоновки, Катериновки и Водяного, а также к северо-западу в районе Богоявленки. И судя по картам DeepState, занял Островское и подошел на расстояние в 3,5 км. Цель - выйти на Курахово с юга и востока.

Для атак россияне используют технику, чтобы как можно дальше прорваться на открытых участках до того, как грунтовые дороги станут непроходимыми. Вероятно, по старой тактике, они сконцентрируются на попытке взять город в полуокружение.

Фото: битва за Курахово может начаться в ближайшие недели (deepstatemap.live)

"Некоторые эксперты говорят, что в ближайшие недели может начаться битва за Курахово. И я с этим согласен. С военной точки зрения тактика вполне понятна, враг пытается зайти с другой стороны, если ничего не выходит. Мы делали так же. Сможем ли мы удержать или нет? Сложно сказать. Чтобы Силам обороны это удалось, нужно больше техники, людей и оружия", - отметил Гетьман.

Отметим, недавно чуть западнее оккупанты продвинулись на километр в районе районах Гуляйполя и Великой Новоселки, в районе административной границы Запорожской и Донецкой областей. Очевидно, замысел в том, чтобы выйти к дороге на Запорожье и попытаться отрезать кураховский гарнизон. Но пока, по оценкам Института изучения войны (ISW), тактические успехи противника не выглядят как часть масштабных усилий.

Зачем нужна эвакуация из Купянска

Неспокойно и под Купянском в Харьковской области. За сутки там зафиксировано 28 вражеских атак, Силы обороны отражали штурмы в районе порядка десяти населенных пунктов. Да и в целом Купянское направление уже входит в тройку наиболее горячих.

Наступательная операция идет вдоль линии Купянск - Сватово - Кременная. Геолоцированные кадры указывают на продвижение россиян на юго-восток от районного центра. Кроме того, аналитики говорят об угрозе блокирования трассы на Боровую возле Кругляковки.

Фото: из-за ухудшения военной ситуации эвакуируют гражданских из Купянска и прифронтовых общин (deepstatemap.live)

Накануне начальник областной военной администрации Олег Синегубов сообщил об ухудшении военной ситуации перед отопительным сезоном. По его словам, на левом берегу Оскола нельзя гарантировать электро-, тепло- и водоснабжение. Ввиду этого местный Совет обороны объявил об эвакуации гражданского населения из Купянска и еще трех прифронтовых общин, в том числе из Боровой.

По мнению Гетьмана, эвакуировать нужно жителей территорий в не менее 10 км от линии фронта. Поскольку на такую дальность работает ствольная артиллерия и населенные пункты страдают от массированных обстрелов.

"Нужно вывозить, чтобы не подвергать опасности. И чтобы дать возможность нашим войскам держать оборону. Когда большое количество гражданских, воевать трудно. Во-вторых, там же ничего не работает, ни магазины, ни аптеки. Все это медицинское и продуктовое обеспечение тоже ложится на плечи военных. А скоро еще и обогревать как-то придется", - рассказал он РБК-Украина.

Новые вызовы в Курской области

На прошлой неделе россияне начали вторую фазу контрнаступления в Курской области. Сначала они пошли в атаку большим числом и прорвались примерно на 5 км вглубь территории, которую удерживали Силы обороны.

Основные удары наносились в направлении административной границы Кореневского и Суджанского районов. Командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что главная цель в Курской области - "заманить" украинские войска в окружение и уничтожить их.

Сейчас тяжелые бои продолжаются, ВСУ удалось восстановить контроль над некоторыми позициями, хотя вероятно некоторые части могут находиться в угрожающем положении. "Были попытки России оттеснить наши позиции, но мы держим определенные рубежи", - отметил президент Владимир Зеленский.

Фото: россияне начали вторую фазу контрнаступления и пытаются выдавить ВСУ из Курской области (deepstatemap.live)

Российский диктатор Владимир Путин давал приказ выбить ВСУ из Курской области до 1 октября, а скоро уже 1 ноября и наши войска до сих пор там находятся, напоминает эксперт. Тем не менее нельзя исключать, что в какой-то момент противник приложит еще больше усилий, чтобы занять неподконтрольные ему районы.

"Но у нас никто не ставил задачу удерживать территории и рубежи так, как мы держим на восточном фронте. Мы избегаем лобовых столкновений с российскими войсками. Потому что нет смысла сражаться лоб в лоб с силами, которые превосходят численностью", - рассказал объясняет Гетьман.

То, что уже удалось, - Силы обороны заставили держать до 50 тысяч российских военных, которые были стянуты из каких-то "тайных резервов". По мнению собеседника, это маловероятно, потому что Россия по максимуму задействует человеческий ресурс, который вообще может привлечь. Поэтому если в Курской области стало больше, то на других участках фронта стало меньше.

Скорее всего, по этой причине и появились разговоры о привлечении солдат из Северной Кореи. Источники РБК-Украина в Силах обороны утверждают, что на Дальнем Востоке идет подготовка 10 тысяч бойцов из КНДР. Их могут перебросить на приграничные территории или задействовать в ротации. По другим данным, формируется "особый бурятский батальон" из 3 тысяч северокорейских военных.

Сейчас батальон обеспечивают стрелковым вооружением и боеприпасами. Вполне вероятно, что его привлекут к боевым задачам под Суджей и Курском. Появляются предположения, что часть военных из КНДР могут направить на фронт в Украину. Гетьман сомневается и полагает, что Москва во избежание большого международного резонанса (и чтобы не дать западным партнерам Украины повод усилить помощь) пока не готова использовать их за пределами РФ.

"Насколько это опасно? Конечно, опасно. Говорят о минимум 10 тысячах. Но мне кажется, что если они все-таки появятся непосредственно на линии фронта, то будут задействованы в смежных работах, а не реальных боевых задачах", - считает эксперт.

Способна ли Россия внезапно прорвать фронт

С приближением холодов россияне, похоже, особо не готовятся к зиме на фронте. Вместо этого намерены достичь как можно больше целей до морозов. "Они пытаются максимально использовать сухую погоду, которая сейчас в Донецкой области", - отметила спикер ОТГ "Луганск" Анастасия Бобровникова.

Оккупанты будут давить столько, насколько хватит сил, соглашается Гетьман. Но из-за погодных условий могут снизить активность наземных операций, а для поддержки интенсивности - увеличить атаки с воздуха.

"Хотя есть информация о том, что за полгода наступлений подготовленный ресурс практически исчерпан. Не человеческий, а общий ресурс. Простым добавлением людей невозможно нарастить наступательные силы. Для этого нужно остановиться и снова подготовиться, как они делали раньше", - подчеркнул он.

Что касается возможных неожиданных ударов, чтобы прорвать фронт в каком-то конкретном месте, то такая вероятность близка к нулю.

"За счет чего противник может прорвать фронт, когда нечем? Кода началась наша Курская операция, они сразу сняли войска с Харьковского направления. А теперь заговорили о северокорейцах. Если есть резервы, зачем снимать войска с фронта? Если для того, чтобы остановить наше наступление, пришлось все это делать, это значит, что им просто нечем закрыть курский участок. Поэтому предпосылок для прорыва я не вижу. У россиян нет для этого ресурсов, иначе они бы их применили", - подытожил эксперт.

При подготовке текста использовались: сводки Генерального штаба ВСУ, аналитика Института изучения войны (ISW) и карты DeepState, заявления военных спикеров и местных властей, комментарии военного эксперта Алексея Гетьмана.