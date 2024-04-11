Порожня погроза. Журналіст пояснив рішення Європарламенту щодо бюджету Ради ЄС

Що передувало

У четвер, 11 квітня, Європарламент заблокував рішення щодо фінансування Європейської Ради. Причиною стала вимога надати Україні додаткові системи ППО Patriot.

Під час виступу у Європейському парламенті депутат з фракції Renew Гі Верхофстадт запропонував прибрати з порядку денного рішення про ухвалення бюджету Ради ЄС, поки європейські країни не зможуть знайти для України додаткові ЗРК Patriot.

Він додав, що країни ЄС мають близько сотні систем Patriot, а Україна потребує семи таких установок. Заклик європейського депутата підтримали 515 парламентарів, 62 були "проти".

"Парламент відмовляється виконувати бюджет Ради, поки Європейська рада не ухвалить рішення про підтримку України додатковими протиракетними комплексами Patriot", - написав Верхофстадт у соцмережах.

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