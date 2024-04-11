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Порожня погроза. Журналіст пояснив рішення Європарламенту щодо бюджету Ради ЄС

Фото: журналіст пояснив рішення Європарламенту щодо бюджету Ради ЄС (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Рішення Європейського парламенту не схвалювати бюджет Ради ЄС, поки європейські країни не знайдуть для України додаткові системи Patriot, - це "порожня погроза та чистий політичний театр". Кошти давно витрачені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Вибачте, що розбиваю надії українських ЗМІ, але рішення Європейського парламенту не схвалювати бюджет Ради ЄС на 2022 (!) рік, щоб змусити ЄС надіслати Patriot Україні, - це порожня погроза та чистий політичний театр. Виписка - закриття рахунків, гроші витрачені!", - написав журналіст.

 

Що передувало

У четвер, 11 квітня, Європарламент заблокував рішення щодо фінансування Європейської Ради. Причиною стала вимога надати Україні додаткові системи ППО Patriot.

Під час виступу у Європейському парламенті депутат з фракції Renew Гі Верхофстадт запропонував прибрати з порядку денного рішення про ухвалення бюджету Ради ЄС, поки європейські країни не зможуть знайти для України додаткові ЗРК Patriot.

Він додав, що країни ЄС мають близько сотні систем Patriot, а Україна потребує семи таких установок. Заклик європейського депутата підтримали 515 парламентарів, 62 були "проти".

"Парламент відмовляється виконувати бюджет Ради, поки Європейська рада не ухвалить рішення про підтримку України додатковими протиракетними комплексами Patriot", - написав Верхофстадт у соцмережах.

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