Порошенку не довіряють 8 з 10 українців, - опитування

Рівень довіри українців до лідера "Євросолідарності", нардепа Петра Порошенка досяг максимальної позначки у 79,6%. Його антирейтинг побив рекорд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опубліковані 25 червня результати спільного дослідження відразу трьох соціологічних установ - Інституту стратегічних досліджень і прогнозів "Янус", Центру соціальних і маркетингових досліджень SOCIS і щомісячного видання "Барометр громадських настроїв".
Так, згідно з результатам опитування, Петру Порошенку скоріше не довіряють або повністю не довіряють 79,6% українців. Повністю довіряють лідеру "Європейської солідарності" лише 5,5% респондентів.
Антирейтинг Порошенка побив рекорд (дані опитування)
Різке погіршення ставлення громадян до цього політика експерти раніше пояснювали рядом причин. Зокрема, експерт Петро Олещук назвав основні з них:
"Дрони, куплені на донати українців, лежать на складах. Їх не можна передати військовим, поки Порошенко не повернеться з відпочинку за кордоном, щоб зняти драматичне відео", – пояснив Олещук.
На думку політолога Валентина Гладких, зростання недовіри до Порошенка означає, що українці вимагають справедливого покарання для політика.
"Саме такі показники свідчать про те, що люди вірять слідству та закону, а не Порошенку. А він зрадив. І не просто зрадив. Він проміняв Україну на криваві гроші путіна. Він обіймав диктатора, а потім зі сльозами нагороджував героїв посмертно, а потім знову торгував з Росією. Його діти проміняли Україну на лакшері-життя в Лондоні. Для нього держава, як і для путіна - джерело ресурсів. Тому люди чітко сигналізують: Порошенко - не жертва, він - співучасник злочинів", - зазначив експерт.
Опитування проводилося по всій Україні окрім окупованих територій та територій, де ведуться бойові дії з 6 по 11 червня 2025 року методом особистого інтерв'ю. У ньому взяли участь 2 тисячі респондентів віком від 18 років. Статистична похибка приблизно дорівнює 2,6%.
Як повідомлялось, Петро Порошенко під виглядом відрядження до німецького міста Вісбаден для участі в засіданні міжпарламентської ради Україна – НАТО насправді провів із сім’єю час на відпочинку у Туреччині. Там він подарував 1 мільйон доларів США своїм дітям, серед яких - військовозобов’язаний син Порошенка Олексій. Останній - офіційно визнаний ухилянтом: разом з братом вони виїхали з України до Лондона перед повномасштабним вторгненням.
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