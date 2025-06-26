Порошенко не доверяют 8 из 10 украинцев, - опрос

Так, согласно результатам опроса, Петру Порошенко скорее не доверяют или полностью не доверяют 79,6% украинцев. Полностью доверяют лидеру "Европейской солидарности" лишь 5,5% респондентов.



Антирейтинг Порошенко побил рекорд (данные опроса)

Резкое ухудшение отношения граждан к этому политику эксперты ранее объясняли рядом причин. В частности, эксперт Петр Олещук назвал основные из них:

Первое - это санкции и подозрение в государственной измене, связанные с многолетним сотрудничеством Порошенко с Россией, обвинениями в лоббировании размещения Черноморского флота РФ в Крыму, сделками со Свинарчуками и Медведчуком, торговлей углем с ОРДЛО и связями с УПЦ МП;

- это санкции и подозрение в государственной измене, связанные с многолетним сотрудничеством Порошенко с Россией, обвинениями в лоббировании размещения Черноморского флота РФ в Крыму, сделками со Свинарчуками и Медведчуком, торговлей углем с ОРДЛО и связями с УПЦ МП; Второе - это существенное обогащение Порошенко именно в период войны, когда нардеп прокручивал донаты украинцев через свой банк под проценты и зарабатывал на военных облигациях. Цинизма добавляет то, что заработок этот не просто на народе, но и на крови.

- это существенное обогащение Порошенко именно в период войны, когда нардеп прокручивал донаты украинцев через свой банк под проценты и зарабатывал на военных облигациях. Цинизма добавляет то, что заработок этот не просто на народе, но и на крови. Третье - лицемерие, когда пиар-акции Порошенко контрастируют с его реальными действиями.

"Дроны, купленные на донаты украинцев, лежат на складах. Их нельзя передать военным, пока Порошенко не вернется с отдыха за границей, чтобы снять драматическое видео", - пояснил Олещук.

По мнению политолога Валентина Гладких, рост недоверия к Порошенко означает, что украинцы требуют справедливого наказания для политика.

"Именно такие показатели свидетельствуют о том, что люди верят следствию и закону, а не Порошенко. А он предал. И не просто предал. Он променял Украину на кровавые деньги путина. Он обнимал диктатора, а потом со слезами награждал героев посмертно, а потом снова торговал с Россией. Его дети променяли Украину на лакшери-жизнь в Лондоне. Для него государство, как и для Путина - источник ресурсов. Поэтому люди четко сигнализируют: Порошенко - не жертва, он - соучастник преступлений", - отметил эксперт.