Порошенко на зустрічі з делегацією ЄНП закликав прискорити переговори про вступ України до ЄС

"Я також вдячний депутатам Європарламенту від ЄНП за сильний голос та лідерство у відстоюванні наших спільних інтересів у європейських інституціях - щодо надання Україні новітньої західної зброї та нової макрофінансової програми допомоги ЄС, посилення антиросійських санкцій, притягнення путінського режиму до міжнародної відповідальності та надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС", - зазначив Порошенко.

Під час розмови сторони також обговорили повоєнну розбудову європейської демократичної України.

Порошенко також закликав союзників посприяти початку переговорів про вступ до ЄС до кінця 2023 року та формуванню євроатлантичного консенсусу щодо членства України в НАТО.

"Ми також узгодили позиції щодо порядку денного Європейської народної партії, у тому числі щодо підвищення статусу політичної партії "Європейська солідарність" в рамках родини ЄНП", - написав Порошенко.

Нагадаємо, партія Порошенка офіційно увійшла до Європейської народної партії у 2019 році, а співпраця з ЄНП розпочалася ще у 2014-му.