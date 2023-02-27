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Порошенко на встрече с делегацией ЕНП призвал ускорить переговоры о вступлении Украины в ЕС

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пятый президент Петр Порошенко призвал европейских партнеров ускорить переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко во время встречи с делегацией Европейской народной партии во главе.

"Я также благодарен депутатам Европарламента от ЕНП за сильный голос и лидерство в отстаивании наших общих интересов в европейских институтах - предоставление Украине новейшего западного оружия и новой макрофинансовой программы помощи ЕС, усиление антироссийских санкций, привлечение путинского режима к международной ответственности и предоставление Украине на членство в ЕС", - отметил Порошенко.

В ходе разговора стороны также обсудили послевоенное развитие европейской демократической Украины.

Порошенко также призвал союзников поспособствовать началу переговоров о вступлении в ЕС до конца 2023 года и формировании евроатлантического консенсуса по членству Украины в НАТО.

"Мы также согласовали позиции по повестке дня Европейской народной партии, в том числе по повышению статуса политической партии "Европейская солидарность" в рамках семьи ЕНП", - написал Порошенко.

Напомним, партия Порошенко официально вошла в Европейскую народную партию в 2019 году, а сотрудничество с ЕНП началось еще в 2014-м.

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Петр ПорошенкоЕвросоюз