ua ru
Пн, 27 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Порошенко на зустрічі з делегацією ЄНП закликав прискорити переговори про вступ України до ЄС

Новость на русском →
Понеділок 27 лютого 2023 15:55
Порошенко на зустрічі з делегацією ЄНП закликав прискорити переговори про вступ України до ЄС Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пʼятий президент Петро Порошенко закликав європейських партнерів прискорити переговори про вступ України до Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка під час зустрічі з делегацією Європейської народної партії на чолі.

"Я також вдячний депутатам Європарламенту від ЄНП за сильний голос та лідерство у відстоюванні наших спільних інтересів у європейських інституціях - щодо надання Україні новітньої західної зброї та нової макрофінансової програми допомоги ЄС, посилення антиросійських санкцій, притягнення путінського режиму до міжнародної відповідальності та надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС", - зазначив Порошенко.

Під час розмови сторони також обговорили повоєнну розбудову європейської демократичної України.

Порошенко також закликав союзників посприяти початку переговорів про вступ до ЄС до кінця 2023 року та формуванню євроатлантичного консенсусу щодо членства України в НАТО.

"Ми також узгодили позиції щодо порядку денного Європейської народної партії, у тому числі щодо підвищення статусу політичної партії "Європейська солідарність" в рамках родини ЄНП", - написав Порошенко.

Нагадаємо, партія Порошенка офіційно увійшла до Європейської народної партії у 2019 році, а співпраця з ЄНП розпочалася ще у 2014-му.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро Порошенко Евросоюз
NEWS
Війська РФ вночі атакували Україну 14 "Шахедами", більшість збили, - Генштаб
Війська РФ вночі атакували Україну 14 "Шахедами", більшість збили, - Генштаб
DAILY
Чи змінить Росія тактику обстрілів і що їй заважає застосувати "сирійський сценарій"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чи змінить Росія тактику обстрілів і що їй заважає застосувати "сирійський сценарій"