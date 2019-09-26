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У Порошенко после заявлений Зеленского требуют разъяснений от Рябошапки

Новости » Политика    26.09.2019 - 14:04
У Порошенко после заявлений Зеленского требуют разъяснений от Рябошапки
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

"ЕС" выступит с соответствующей инициативой на согласительном совете

Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" после признания президента Владимира Зеленского о "генпрокуроре – стопроцентно моем человеке" требует объяснений от самого генерального прокурора Руслана Рябошапки. Об этом говорится в заявлении партии Порошенко.

Как отметили в "ЕС", бахвальство президента Украины тем, что новый "генеральный прокурор является 100% его человеком", ставит под сомнение возможность не политизированной, независимой, незаангажированной работы прокуратуры и правосудия в Украине в целом".

"Вызывает глубокое беспокойство та поспешность, с которой пропихивались изменения в закон о прокуратуре, которые перечеркнули обязательства Украины перед Европейским союзом в части реформирования этого института, и возвращают этот орган на годы и десятилетия назад к карательно-репрессивной машине", - говорится в заявлении партии.

"Европейская солидарность" считает необходимым пригласить в парламент генерального прокурора Рябошапку для разъяснения конфликта интересов и позиции, что он является "человеком президента", а не слугой закона. Во вторник, на согласительном совете "ЕС" выступит с такой инициативой.

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