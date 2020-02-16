У Порошенко заявили, что он провел в Мюнхене более 30 встреч

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" во время Мюнхенской конференции по безопасности провел более трех десятков встреч с лидерами государств, политиками и чиновниками. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-секретаря Петра Порошенко Святослава Цеголко.

"Премьер Хорватии, президент Литвы, генсек НАТО, премьер Канады, министр обороны Германии, американские конгрессмены и политики, министры иностранных дел Турции, Словакии, Германии - всего более трех десятков встреч за двое суток в Мюнхене", - отмечает Цеголко.

Он отметил, что международные партнеры нашего государства обеспокоены усилением позиции Российской Федерации через изменение риторики нынешней власти в Украине. Именно поэтому во время каждой встречи Петр Порошенко отмечал о неизменных ммесседжах - продолжении санкций против государства-агрессора, введении миротворческой миссии ООН на всей территории Донбасса и скорейшей евроатлантической интеграции Украины.

"Дипломатическая борьба за Украину продолжается. Но "позиция России усиливается, поскольку изменилась риторика Украины", - говорят партнеры. Поэтому вооружаем их аргументами против страны-агрессора: санкции работают, и их следует усилить; чтобы прекратить агрессию, нужно ввести миротворческий контингент ООН на оккупированные территории Донбасса; для создания зоны безопасности в Европе Украина как можно скорее должна стать членом НАТО", - пишет Цеголко.

Он также сообщил, что благодаря твердой позиции Петра Порошенко скандальный план "12 шагов" международные партнеры Украины воспринимают как российскую информационную провокацию. "И кстати, все участники Мюнхенской конференции теперь знают, что "12 шагов" - это информационная провокация Путина", - добавил Святослав Цеголко.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский заявил, что обнародованный в рамках Мюнхенской конференции по безопасности скандальный план по достижению мира в Украине нельзя было обсуждать без позиции Киева.