У Порошенко заявили о политически мотивированных судебных решениях

Фото: Илья Новиков (eurosolidarity.org)

Адвокат убежден, сейчас легче доказать, что в деле Порошенко имеют место политически мотивированные судебные решения

Постановления Печерского суда о принудительном приводе Петра Порошенко является следствием преступного сговора группы лиц - судей, следователей и заказчиков политического преследования пятого президента Украины, и это будет доказано в законный способ. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Петра Порошенко Илья Новиков, передает РБК-Украина.

"Это политически мотивированные, взаимно согласованные судебные решения в рамках уголовного производства. Сейчас нам гораздо проще доказать это, чем раньше", - написал Илья Новиков.

Он подчеркнул, что генпрокурор Руслан Рябошапка, который согласовал оба ходатайства, осознавал, что речь идет о статусе народного депутата. Однако в самих ходатайствах, как и в постановлениях суда, это обстоятельство не было указано.

"В данном случае генпрокурор Рябошапка согласовал оба ходатайства. И он, и следователи, которые подали их в ОГПУ на согласование, конечно, осознавали, что Порошенко депутат, а не частное лицо, иначе эта часть процедуры просто не была бы нужна. Но в ходатайствах, поданных в Печерский суд, и в решениях следственных судей Вовка и Константиновой упоминаний о депутатском статусе Порошенко нет. И никто его не сообщал. Следователи сделали вид, что вроде бы забыли, а судьи – что якобы не знали, что речь идет о народном депутате. Мы ожидаем, что именно так они будут объяснять это в ВРП. И понятно, чего стоят такие объяснения", - подчеркнул Новиков.

Он также отметил, что оба постановления содержат идентичные ошибки и опечатки, хотя и подписаны разными судьями Печерского суда.

"Основная ошибка наших оппонентов, которые координировали эти решения, это как раз их синхронность. Можно как-то попытаться объяснить, что в одном случае судья замотался, не понял ситуацию, что-то перепутал без злого умысла. Дважды, двое судей одновременно, по одному сценарию и с одинаковыми ошибками и опечатками ("профессионально" вместо "профессиональную", "осуществление" вместо "процессах") - так не бывает. Это уже вполне явно маркирует преступный сговор. Причем участвовали в этом заговоре с полным осознанием, что готовятся и выносятся неправосудные судебные акты, и судьи, и следователи, и их координаторы из четвертого (или какого?) этажа. Генпрокурор может попробовать отмежеваться, хотя контекст ситуации прозрачно намекает, что он тоже был в курсе", - убежден адвокат.

Он подтвердил появившуюся утром информацию о том, что соответствующие обжалования и заявления об уголовном правонарушении уже поданы в СБУ, Офис генпрокурора, Высший совет правосудия, а также Апелляционный и Печерский суды.

"Что с этими решениями не так? Почти все (традиционно для ГБР не тот суд. Печерский вместо Шевченковского; ходатайство представлено следователем, который не имеет полномочий; ложные показания об уклонении Порошенко от явки по вызовам и др.). Но для понимания механики, как это координировали и проводили через суды, самое важное - это нарушение новой, принятой в декабре 2019 года статьи 482-прим-два КПК. Она принималась в рамках перехода к новой модели депутатского иммунитета и предусматривает, что судебное решение о принудительном приводе депутата на допрос принимается судьей а) по ходатайству следователя, согласованному лично генпрокурором или его и.о. и б) только в присутствии самого депутата, которого должны были заранее уведомить о заседании", - резюмировал Новиков.

Как писало РБК-Украина, ранее адвокаты Петра Порошенко обжаловали его принудительный привод на допрос в пяти инстанциях.