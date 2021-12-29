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У Порошенко заявили об обысках у представителей партии "ЕС"

Автор: Анастасия Рокитна

У пятого президента Украины Петра Порошенко заявили об обысках у представителей политической партии "Европейская солидарность". Они проходили утром.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг партии.

В частности, руководитель центрального штаба партии Александр Турчинов сообщил об обысках у помощника Порошенко, дипломата Юрия Онищенко, а также бывшего депутата Верховной рады Сергея Березенка. По словам Турчинова, обыски состоялись и у других членов партии.

По его мнению, правоохранители могли искать доказательства в так называемом "угольном деле".

"Они искали, видимо, ответ на тот кризис, который есть сегодня, они искали документы, связанные с углем. Но не 21-го года, а 14-го года", - сказал Турчинов.

Напомним, правоохранители объявили Порошенко подозрение в государственной измене по делу о контрабанде угля из ОРДЛО. В результате реализации незаконной схемы, по данным правоохранителей, террористы из "Л/ДНР" были профинансированы на 200 млн гривен.

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Петр Порошенко