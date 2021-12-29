У Порошенка заявили про обшуки у представників партії "ЄС"

У п'ятого президента України Петра Порошенка заявили про обшуки в представників політичної партії "Європейська солідарність". Вони проходили зранку.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг партії.
Зокрема, керівник центрального штабу партії Олександр Турчинов повідомив про обшуки у помічника Порошенка, дипломата Юрія Оніщенка, а також колишнього депутата Верховної ради Сергія Березенка. За словами Турчинова, обшуки відбулись й в інших членів партії.
На його думку, правоохоронці могли шукати докази у так званій "вугільній справі".
"Вони шукали, мабуть, відповідь на ту кризу, яка є сьогодні, вони шукали документи, пов’язані з вугіллям. Але не 21-го року, а 14-го року", - припустив Турчинов.
Нагадаємо, правоохоронці оголосили Порошенку підозру у державній зраді у справі про контрабанду вугілля з ОРДЛО. В результаті реалізації незаконної схеми, за даними правоохоронців, терористи з "Л/ДНР" були профінансовані на 200 млн гривень.