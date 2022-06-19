ru ua
Вс, 19 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

У Порошенко заявили, что добились отмены военного сбора для бойцов на передовой

Новина українською →
Воскресенье 19 июня 2022 16:54
У Порошенко заявили, что добились отмены военного сбора для бойцов на передовой Фото: Владимир Арьев (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Бойцы, которые служат на передовой борьбы с российскими захватчиками, освобождены от военного сбора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соавтора законопроекта, народного депутата из фракции "Европейская солидарность" Владимира Арьева в Facebook.

"Верховная рада сегодня в целом проголосовала мой и еще ряда коллег из "Европейской солидарности" законопроект 7432. Абсолютно справедливое решение", - написал Арьев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада
NEWS
Платежки за май задерживаются: "Нафтогаз" сделал важное предупреждение
Платежки за май задерживаются: "Нафтогаз" сделал важное предупреждение
DAILY
"За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона