У Порошенка заявили, що добились скасування військового збору для бійців на передовій
Фото: Володимир Ар'єв (facebook com)
Бійці, які служать на передовій боротьби з російськими загарбниками, звільнені від військового збору.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співавтора законопроекту, народного депутата з фракції "Європейська солідарність" Володимира Ар’єва у Facebook.
"Верховна рада сьогодні в цілому проголосувала мій та ще низки колег з "Європейської солідарності" законопроект 7432. Абсолютно справедливе рішення", - написав Ар’єв.
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