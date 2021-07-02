В "Евросолидарности" заявили, что дело против Павловского - очередная атака власти против боевых генералов

Они считают, что подобными действиями власти создают информационную "дымовую завесу" для отвлечения внимания от дела по вагнеровцам.

"Думаю, ни у кого нет никаких сомнений, что это дело является политически мотивированным", - заявил сопредседатель фракции Артур Герасимов.

По его мнению, цель атаки - организовать давление на украинских воинов, на украинскую оборонную промышленность.

"Они же не говорят, что катера, о которых сегодня шла речь, боевые катера стоили более чем в 2,5 раза дешевле любого иностранного аналога. Я напомню-может кто-то забыл, что в 2014 году действовало эмбарго на поставки военной продукции в Украину. Нам этого не продавали", - добавил Герасимов.

Народный депутат Ростислав Павленко также утверждает, что это дело - постановка дымовой завесы, прикрытие от внимания общества дела по вагнеровцам.

"И для того, чтобы отвлечь внимание от международного расследования, мы видим плохой сериал, который предлагается украинскому обществу в течение июля", - добавляет он.