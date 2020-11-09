У Порошенко заявили, что будут бороться за право украинцев избирать власть без фальсификаций

Украина возвращается во времена, когда голосование граждан не определяло результатов выборов из-за масштабных фальсификаций.

Об этом сказал руководитель центрального штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов на брифинге в понедельник.

Турчинов рассказал, как сегодня происходят наиболее типичные фальсификации результатов выборов - так называемое "уточнение протоколов".

"Подавляющее большинство членов избирательных комиссий работает на общественных началах, в условиях пандемии две недели подряд люди не способны постоянно находиться на участках, чтобы противодействовать подделке документов, порчи бюллетеней и т.д. Именно этим пользуются преступники, которые сегодня называют себя властью, непрерывно блокируя подсчет голосов, переписывая протоколы и фальсифицируя результаты волеизъявления", - заявил Турчинов.

Кроме того, Турчинов сообщил, что огромное количество подделок протоколов происходит и в Киевской области на уровне объединенных территориальных общин.

По его словам, Центральная избирательная комиссия, сформированная парламентским монобольшинстом "Слуг народа", не способна руководить избирательным процессом и выполнять свои функции.

Он также подчеркнул, что "Европейская солидарность" готовит обращение к ОБСЕ с сообщением о фактах фальсификации результатов выборов, которые состоялись после того, как основная делегация по контролю за выборами прекратила свою работу.

"Европейская солидарность" не оставит ни одного факта фальсификации результатов выборов, потому что наша политическая сила защищает не просто свои результаты на выборах, - мы защищаем страну, закон и право украинцев избирать тех, кого они поддерживают. Мы не позволим перечеркнуть это конституционное право наших граждан", - добавил он.

РБК-Украина писало, что главными победителями на этих выборах стали местные партии и партии мэров.

Кроме этого, Центральная избирательная комиссия признала результаты выборов в 585 местных советах в 24 регионах Украины. Всего были избраны 13 323 депутата.

О том, в каких городах ожидается второй тур выборов, читайте в материале РБК-Украина.