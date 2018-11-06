Порошенко заявив про взаємовигідну співпрацю України і Туреччини в оборонній сфері

Фото: Реджеп Таїп Ердоган і Петро Порошенко (president.gov.ua/Михайло Палінчак)

Президент України наразі не розкриває деталей про домовленостей з Туреччиною

Співпраця України та Туреччини в оборонно-технічний сфері є взаємовигідною і продуктивною. Про це сказав президент України Петро Порошенко за результатами нещодавнього візиту до Туреччини, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Зазначається, що Порошенко в інтерв’ю турецькій інформаційній агенції "Анадолу Ажанси" назвав продуктивними зустрічі, які відбулись у Туреччині протягом його візиту 3-4 листопада.

"Ми провели надзвичайно продуктивні переговори в Туреччині, які становлять виключну важливість у багатьох сферах...Співробітництво в оборонно-технічний сфері не любить розголосу. Однак, я можу сказати, що співробітництво у цих сферах є взаємовигідним для обох держав", - сказав Порошенко.

Президент зазначив, що Україна продемонструвала підтримку і надійність турецькому оборонно-безпековому сектору продуктами у різних сферах, починаючи зі сфери авіації, танкобудування.

"У складний для України час ми відчуваємо надійність з боку наших турецьких партнерів в умовах російської агресії...Ми маємо повну довіру, повну підтримку та повну дружбу", - підкреслив Порошенко.

Також він наголосив, що відносини не обмежуються лише сферами політики, безпеки чи оборони.

Нагадаємо, раніше в Адміністраці президента України заявили про домовленість із Туреччиною до кінця року завершити роботу щодо підписання угоди про Зону вільної торгівлі.