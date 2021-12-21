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Порошенко заявил, что вернется в Украину в январе. В ДБР его ждут на допрос послезавтра

Автор: Анастасия Рокитна

Пятый президент Украины Петр Порошенко записал видеообращение после информации о подозрении в госизмене. Он заявил, что намерен вернуться в Украину в первой половине января.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на видеообращение.

Он сообщил, что в настоящее время находится в польской столице Варшаве. Там у него многочисленные встречи с польскими и европейскими политиками.

Порошенко также заявил, что не намерен "скрываться в Европе" и вернется в Украину в первой половине января.

Отметим, что ГБР ожидает пятого президента на допрос послезавтра.

В чем подозревает Порошенко

Пятого президента Украины Петра Порошенко подозревают в государственной измене и пособничестве террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР". Как утверждает следствие, Порошенко действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе представителей высшего руководства России, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

В СБУ отмечают, что в основу подозрения легли показания свидетелей, выводы судебных экспертиз, аудиофайлы, документы и другие доказательства.

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Петр Порошенко