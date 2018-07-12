Порошенко заявил, что полностью доволен разговором с Трампом

Порошенко и Трамп провели встречу на полях саммита НАТО

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что полностью доволен разговором с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся сегодня на полях саммита НАТО в Брюсселе. Об этом Порошенко заявил в ходе брифинга.

"Это был абсолютно доверительный разговор и я очень доволен, что Украине был отдан приоритет и была абсолютная необходимость, что перед поездкой в Хельсинки нам нужно было пообщаться с президентом Трампом. Я этим разговором полностью доволен", - заявил он.

Отметим, 16 июля в Хельсинки Трамп проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, ранее Трамп заявлял, что будет обсуждать с Путиным Украину. Кроме того, президент США заявлял, что недоволен тем, что происходит сейчас в аннексированном Крыму.