Порошенко заявив, що повністю задоволений розмовою з Трампом

Порошенко та Трамп провели зустріч на полях саміту НАТО

Президент України Петро Порошенко заявив, що повністю задоволений розмовою з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася сьогодні на полях саміту НАТО у Брюселі. Про це Порошенко заявив у ході брифінгу.

"Це була абсолютно довірлива розмова і я дуже задоволений, що Україні був відданий пріоритет і була абсолютна необхідність, що перед поїздкою в Гельсінкі нам потрібно було поспілкуватися з президентом Трампом. Я цією розмовою повністю задоволений", - заявив він.

Відзначимо, 16 липня в Гельсінкі Трамп проведе зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.

Нагадаємо, раніше Трамп заявляв, що буде обговорювати з Путіним Україну. Крім того, президент США заявляв, що незадоволений тим, що відбувається зараз в анексованому Криму.