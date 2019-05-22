Порошенко заявил о "политических преследованиях"

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что ряд расследований, которые были начаты после окончания срока его президентских полномочий, свидетельствуют о старте парламентской избирательной кампании. Об этом он заявил журналистам в Киеве, передает РБК-Украина.

Также Порошенко не исключил появление новых уголовных производств, в которых он может фигурировать.

"Я оцениваю эти политические преследования так: первое - это является признаком начала парламентской избирательной кампании. Второе - я очень внимательно слежу за теми обвинениями, которые идут не от моих врагов, а от врагов Украины. Если подается жалоба в следственные органы на то, что украинские военные корабли, которые шли оборонять Азовское побережье Мариуполя в рамках рутинной ротации, - это провокация против РФ и попытка переложить ответственность со стороны РФ - страны-агрессора", - сказал Порошенко.

Кроме того, Порошенко считает, что "противники собираются привлечь меня к ответственности за подписание закона о языке - я тоже готов за это нести ответственность".

Напомним, сегодня САП открыла уголовное производство по фактам возможной преступной деятельности должностных лиц ПАО "Центрэнерго" и Фонда государственного имущества Украины, которые якобы координировались пятым президентом Украины Петром Порошенко и народным депутатом Игорем Кононенко.