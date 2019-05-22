Порошенко заявив про "політичні переслідування"

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що ряд розслідувань, які були розпочаті після закінчення терміну його президентських повноважень, свідчать про старт парламентської виборчої кампанії. Про це він заявив журналістам у Києві, передає РБК-Україна.

Також Порошенко не виключив появу нових кримінальних проваджень, у яких він може фігурувати.

"Я оцінюю ці політичні переслідування так: перше - це є ознакою початку парламентської виборчої кампанії. Друге - я дуже уважно стежу за тими звинуваченнями, які йдуть не від моїх ворогів, а від ворогів України. Якщо скарга подається у слідчі органи на те, що українські військові кораблі, які йшли обороняти Азовське узбережжя Маріуполя в рамках рутинної ротації, - це провокація проти РФ і спроба перекласти відповідальність з боку РФ - країни-агресора", - сказав Порошенко.

Крім того, Порошенко вважає, що "противники збираються притягнути мене до відповідальності за підписання закону про мову - я теж готовий за це нести відповідальність".

Нагадаємо, сьогодні САП відкрила кримінальне провадження за фактами можливої злочинної діяльності посадових осіб ПАТ "Центренерго" та Фонду державного майна України, які нібито координувалися п'ятим президентом України Петром Порошенком і народним депутатом Ігорем Кононенко.