Порошенко заявил, что его партия идет на выборы не за должностями

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" идет на выборы в Верховную раду Украины не за должностями. Об этом он сказал сегодня, 31 мая 2019 года, в ходе съезда партии.

По словам Порошенко, "Европейская солидарность" идет на выборы, чтобы Украина продолжила путь в Евросоюз и НАТО.

"Мы идем не за должностями. Идем, чтобы защитить достижения страны в создании государства за пять лет. Чтобы не допустить ее разворота обратно к России. Мы идем для того, чтобы Украина продолжила движение к членству в Европейском Союзе и НАТО", - заявил он.