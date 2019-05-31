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Порошенко заявил, что его партия идет на выборы не за должностями

Новости » Выборы 2019    31.05.2019 - 16:57
Порошенко заявил, что его партия идет на выборы не за должностями
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко заявил, что идет на выборы, чтобы Украина продолжила движение к членству в ЕС и НАТО

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" идет на выборы в Верховную раду Украины не за должностями. Об этом он сказал сегодня, 31 мая 2019 года, в ходе съезда партии.

По словам Порошенко, "Европейская солидарность" идет на выборы, чтобы Украина продолжила путь в Евросоюз и НАТО.

"Мы идем не за должностями. Идем, чтобы защитить достижения страны в создании государства за пять лет. Чтобы не допустить ее разворота обратно к России. Мы идем для того, чтобы Украина продолжила движение к членству в Европейском Союзе и НАТО", - заявил он.

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