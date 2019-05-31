Порошенко заявив, що його партія йде на вибори не за посадами

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко заявив, що йде на вибори, щоб Україна продовжила рух до членства у ЄС та НАТО

Екс-президент України Петро Порошенко заявив, що його партія "Європейська солідарність" йде на вибори в Верховну раду України не за посадами. Про це він сказав сьогодні, 31 травня 2019 року, під час з'їзду партії.

За словами Порошенка, "Європейська солідарність" йде на вибори, щоб України продовжила шлях до Євросоюзу та НАТО.

"Ми йдемо не за посадами. Йдемо, щоб захистити досягнення країни у державотворенні за п’ять років. Щоб не допустити її розвороту назад до Росії. Ми йдемо для того, щоб Україна продовжила рух до членства в Європейському Союзі та НАТО", - заявив він.