Порошенко заявил, что не называл Зеленского наркозависимым

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что никогда не называл кандидата Владимира Зеленского наркозависимым. Об этом он заявил на дебатах на НСК "Олимпийский", передает корреспондент РБК-Украина.

"Моя позиция относительно возможных обвинений в наркозависимости. Я не имею никаких доказательств, которые бы подтверждали, что Зеленский наркоман и никогда его так не называл. Я трижды это подчеркивал и подчеркиваю это", - заявил он.

"В своем ролике Зеленский сказал, что перед дебатами мы должны обязательно сдать тесты. И потом начались детективные истории : сдам, так не сдам", - добавил он.

Порошенко отметил, что президент должен быть реальным, а не виртуальным.

"По изготовлению ролике. Я не хочу меряться роликами. Я противник виртуально кампании. И чтобы народное творчество того или иного кандидата пробивала свой тыл – есть единственный инструмент под названием дебаты. Если ты прячешься – мне это не нравится Президент должен быть реальный, а не виртуальный", - резюмировал Порошенко.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Порошенко назвал свои действия в случае победы Зеленского. Порошенко заявил, что будет уважать выбор народа в любом случае.