Порошенко заявил об эскалации напряженности на Донбассе

По словам Порошенко, противник за эскалацию "платит большую цену"

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе растет эскалация боевых действий. Об этом в Краматорске на представлении нового главы Донецкой областной военно-гражданской администрации заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Ситуация в Донецкой и Луганской областях напряженная. Эскалация растет. Но враг за это платит большую цену. Для обеспечения мира на Донбассе нужно на оккупированной части развернуть международную миротворческую операцию ООН", - отметил Порошенко.

Ситуація в Донецькій та Луганській областях напружена. Ескалація зростає. Але ворог за це платить більшу ціну. - П у Краматорську. pic.twitter.com/et4MUrler3 — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) June 22, 2018

Для гарантування миру на Донбасі потрібно на окупованій його частині розгорнути міжнародну миротворчу операцію ООН. - П — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) June 22, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что главой Донецкой ОВГА утвердили генерала Службы безопасности Украины Александра Куця.