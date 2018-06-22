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Порошенко заявил об эскалации напряженности на Донбассе

НовостиПолитика    22.06.2018 - 14:15
Фото: Петр Порошенко в Краматорске (twitter.com/STsegolko)
Фото: Петр Порошенко в Краматорске (twitter.com/STsegolko)

По словам Порошенко, противник за эскалацию "платит большую цену"

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе растет эскалация боевых действий. Об этом в Краматорске на представлении нового главы Донецкой областной военно-гражданской администрации заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Ситуация в Донецкой и Луганской областях напряженная. Эскалация растет. Но враг за это платит большую цену. Для обеспечения мира на Донбассе нужно на оккупированной части развернуть международную миротворческую операцию ООН", - отметил Порошенко.

 

 

Напомним, ранее сообщалось, что главой Донецкой ОВГА утвердили генерала Службы безопасности Украины Александра Куця.

 

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Теги публикации: Порошенко Петр, Донбасс, эскалация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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