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Порошенко заявив про ескалацію напруженості на Донбасі

НовиниПолітика    22.06.2018 - 14:15
Фото: Петро Порошенко в Краматорську (twitter.com/STsegolko)
Фото: Петро Порошенко в Краматорську (twitter.com/STsegolko)

За словами Порошенка, противник за ескалацію "платить велику ціну"

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі зростає ескалація бойових дій. Про це в Краматорську на представленні нового голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації заявив президент України Петро Порошенко.

"Ситуація у Донецькій та Луганській областях напружена. Ескалація зростає. Але ворог за це платить велику ціну. Для гарантування миру на Донбасі потрібно на окупованій частині розгорнути міжнародну миротворчу операцію ООН", - зазначив Порошенко.

 

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що головою Донецької ОВЦА затвердили генерала Служби безпеки України Олександра Куця.

 

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Теги публікації: Порошенко Петро, Донбас, эскалация  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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