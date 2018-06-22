Порошенко заявив про ескалацію напруженості на Донбасі

За словами Порошенка, противник за ескалацію "платить велику ціну"

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі зростає ескалація бойових дій. Про це в Краматорську на представленні нового голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації заявив президент України Петро Порошенко.

"Ситуація у Донецькій та Луганській областях напружена. Ескалація зростає. Але ворог за це платить велику ціну. Для гарантування миру на Донбасі потрібно на окупованій частині розгорнути міжнародну миротворчу операцію ООН", - зазначив Порошенко.

Ситуація в Донецькій та Луганській областях напружена. Ескалація зростає. Але ворог за це платить більшу ціну. - П у Краматорську. pic.twitter.com/et4MUrler3 — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) June 22, 2018

Для гарантування миру на Донбасі потрібно на окупованій його частині розгорнути міжнародну миротворчу операцію ООН. - П — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) June 22, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що головою Донецької ОВЦА затвердили генерала Служби безпеки України Олександра Куця.