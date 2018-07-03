Четкая имплементация минских соглашений является безальтернативным путем принесения мира в Украину

Президент Украины Петр Порошенко заявил о безальтернативности минских соглашений для урегулирования ситуации в Украине. Об этом глава государства заявил в рамках рабочего визита в Сербию.

"Мы уверены в том, что четкая имплементация минских соглашений, включительно с приоритетом компонента о безопасности, является сегодня безальтернативным путем принесения мира на украинскую землю", - заявил он.

Искренне благодарен за гостеприимство и теплый прием Александар Вучић, который я и вся украинская делегация почувствовали на сербской земле. Украина и Сербия сегодня не имеют никаких проблем двусторонних отношений в экономической, политической, гуманитарной, сферах безопасности. Благодарен Президенту Сербии за вклад в развитие сотрудничества между нашими государствами. Один из двусторонних документов, который был сегодня подписан, повысит эффективность борьбы с коррупцией. Он касается обмена данными между таможенными органами обеих стран, что не позволит уклоняться от налогов. Я хочу подписать подобный документ со всеми основными торговыми партнерами Украины. Опубликовано Петром Порошенко Вторник, 3 июля 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что по словам первого заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга, пункты минских соглашений относительно урегулирования ситуации на Донбассе реализуются лишь частично.