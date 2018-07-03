Чітка імплементація мінських угод є безальтернативним шляхом принесення миру в Україну

Президент України Петро Порошенко заявив про безальтернативність мінських угод для врегулювання ситуації в України. Про це глава держави заявив у рамках робочого візити у Сербію.

"Ми впевнені в тому, що чітка імплементація мінських угод, включно з пріоритетом безпекового компоненту, є сьогодні безальтернативним шляхом принесення миру на українську землю", - заявив він.

Щиро вдячний за гостинність та теплий прийом Александар Вучић, який я та вся українська делегація відчули на сербській землі. Україна і Сербія сьогодні не мають жодних проблем двосторонніх відносин у економічній, політичній, гуманітарній, безпековій сферах. Вдячний Президенту Сербії за внесок в розвиток співробітництва між нашими державами. Один із двосторонніх документів, який був сьогодні підписаний, підвищить ефективність боротьби з корупцією. Він стосується обміну даними між митними органами обох країн, що не дозволить ухилятися від податків. Я прагну підписати подібний документ з усіма основними торговельними партнерами України. Опубліковано Петром Порошенком Вівторок, 3 липня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за словами першого заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександра Хуга, пункти мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі реалізуються лише частково.