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Порошенко заявив про безальтернативність мінських угод

НовиниПолітика    03.07.2018 - 13:44
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Чітка імплементація мінських угод є безальтернативним шляхом принесення миру в Україну

Президент України Петро Порошенко заявив про безальтернативність мінських угод для врегулювання ситуації в України. Про це глава держави заявив у рамках робочого візити у Сербію.

"Ми впевнені в тому, що чітка імплементація мінських угод, включно з пріоритетом безпекового компоненту, є сьогодні безальтернативним шляхом принесення миру на українську землю", - заявив він.

 

Щиро вдячний за гостинність та теплий прийом Александар Вучић, який я та вся українська делегація відчули на сербській землі. Україна і Сербія сьогодні не мають жодних проблем двосторонніх відносин у економічній, політичній, гуманітарній, безпековій сферах. Вдячний Президенту Сербії за внесок в розвиток співробітництва між нашими державами. Один із двосторонніх документів, який був сьогодні підписаний, підвищить ефективність боротьби з корупцією. Він стосується обміну даними між митними органами обох країн, що не дозволить ухилятися від податків. Я прагну підписати подібний документ з усіма основними торговельними партнерами України.

Опубліковано Петром Порошенком Вівторок, 3 липня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за словами першого заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександра Хуга, пункти мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі реалізуються лише частково. 

Україна та Сербія розпочали переговори про відкриття нового рейсу Белград-Київ Україна та Сербія домовилися про обмін даними між митними органами
Теги публікації: Порошенко Петро, мінські угоди, Сербия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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