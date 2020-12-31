Порошенко заявил, что в 2018 санкционировал спецоперацию по "вагнеровцам"

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что в конце 2018 года санкционировал проведение спецоперации спецслужб по задержанию наемников ППК "Вагнер".

Об этом Порошенко заявил в интервью "5 каналу".

"Я хочу подчеркнуть, что еще в конце 2018 года тогдашний верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции", - заявил Порошенко.

Он также добавил, что не даст закрыть, заговорить, оболгать или ускользнуть от ответственности за совершение преступления государственной измены.

"Усилиями десятков украинских героев, которые имели целью привлечь в Украину и судить тех, кто причастен к уничтожению самолета MH17, а не судить невинного Назарова за сбитый Ил-76 с десантниками в Луганском аэропорту", - добавил пятый президент.

По словам Порошенко, спецоперация по задержанию "вагнеровцев", к сожалению, была сорвана конкретными лицами.

Кроме того, он посоветовал создать временную следственную комиссию и допросить всех участников процесса, а также отстранить тех, кто может влиять на объективность, независимость и честность "расследования, которое точно будет проведено".

Напомним, 29 июля в Беларуси задержали 33-х иностранных граждан, которые оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском.

Имена многих из 33 задержанных в Беларуси боевиков есть в украинской базе "Миротворец" - как участников войны на Донбассе.

Беларусь 14 августа выдала России 32 боевиков, а президент Украины Владимир Зеленский назвал такой шаг несправедливым решением, последствия которого будут катастрофическими.