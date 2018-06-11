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Порошенко завтра посетит Турцию по приглашению Эрдогана

НовостиПолитика    11.06.2018 - 21:38
Фото: Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган (president.gov.ua)

Порошенко 12 июня примет участие в открытии Трансанатолийского газопровода

Президент Украины Петр Порошенко завтра, 12 июня 2018, посетит с рабочим визитом Турецкую Республику по приглашению ее президента. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Визит осуществляется по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Программой визита предусмотрен ряд двусторонних встреч президента Украины с лидерами иностранных государств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Порошенко примет участие в церемонии запуска в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP).

Напомним, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил позицию Анкары о поддержке территориальной целостности Украины. Чавушоглу также подчеркнул стратегическое партнерство между Украиной и Турцией и подтвердил готовность и в дальнейшем поднимать вопрос Крыма на всех международных площадках.

Добавим, что Турция также заявляла о готовности принять участие в миротворческой миссии на Донбассе.

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Теги публикации: Порошенко Петр, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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