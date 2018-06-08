Турция подтвердила поддержку территориальной целостности Украины

Турция намерена и в дальнейшем поднимать вопрос Крыма на международных площадках

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил позицию Анкары по поддержке территориальной целостности Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины.

Сообщается, что накануне министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетил Анкару, где вместе с Чавушоглу и уполномоченным президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым принял участие в ифтаре (обед-разговение во время священного для мусульман месяца Рамазан).

Чавушоглу, подчеркивая стратегическое партнерство между Украиной и Турцией, подтвердил незыблемость позиции Анкары по территориальной целостности и суверенитету Украины, а также настрой и в дальнейшем поднимать вопрос Крыма на всех международных площадках.

Кроме того, стороны обсудили вопросы сотрудничества между Украиной и Турцией.

Напомним, ранее сообщалось, что Турция готова принять участие в миротворческой миссии на Донбассе.