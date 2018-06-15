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Интервью

Порошенко: завершается работа над изменениями в КУ по европейскому направлению развития Украины

НовостиПолитика    15.06.2018 - 13:04
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко отметил, что такие изменения разрабатываются, "чтобы сделать этот процесс необратимым"

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что на данный момент завершается работа над изменениями к Конституции Украины относительно европейского направления развития страны. Об этом глава государства заявил в ходе церемонии подписания закона о дипслужбе, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мне доложили, что Конституционная комиссия завершает работу над проектами изменений в Конституцию, где мы в Конституции зафиксируем европейское и евроатлантическое направление, вектор развития Украины", - заявил Порошенко, добавив, что такие изменения сделают "этот процесс необратимым".

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 15 июня 2018 года, Порошенко подписал закон о дипломатической службе Украины.

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Теги публикации: Порошенко Петр, Конституция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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