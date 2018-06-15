Порошенко: завершується робота над змінами до КУ щодо європейського напряму розвитку України

Порошенко зазначив, що такі зміни розробляються, "щоб зробити цей процес незворотнім"

Президент України Петро Порошенко повідомив, що наразі завершується робота над змінами до Конституції України щодо європейського напряму розвитку країни. Про це глава держави заявив у ході церемонії підписання закону про дипслужбу, повідомляє прес-служба глави держави.

"Мені доповіли, що Конституційна комісія завершує роботу над проектами змін до Конституції, де ми в Конституції зафіксуємо європейський і євроатлантичний напрямок, вектор розвитку України", - заявив Порошенко, додавши, що такі зміни зроблять "цей процес незворотнім".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 15 червня 2018 року, Порошенко підписав закон про дипломатичну службу України.