Порошенко: защитники морских рубежей готовы ежеминутно защищать Украину

Об этом Порошенко написал в Facebook.

"Матросы, старшины, сержанты, мичманы, прапорщики, офицеры, адмиралы, генералы... Все они днем и ночью выполняют важнейшие задачи по защите морской границы страны. Им приходится охранять Украину на одном из самых опасных направлений. Когда враг не спит и пытается дестабилизировать ситуацию в Черном и Азовском морях", - написал Порошенко.

Он также поблагодарил защитников морских рубежей за готовность в любую минуту защитить интересы страны.

"Спасибо за верность воинскому долгу, отважность и героизм. Безоблачного вам неба и спокойного моря! Слава Военно-Морским силам Вооруженных сил Украины", - добавил Порошенко.