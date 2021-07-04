Порошенко: захисники морських рубежів готові щохвилини боронити Україну

Про це Порошенко написав у Facebook.

"Матроси, старшини, сержанти, мічмани, прапорщики, офіцери, адмірали, генерали… Всі вони вдень і вночі виконують надважливі завдання із захисту морського кордону країни. Їм доводиться охороняти Україну на одному із найнебезпечніших напрямків. Коли ворог не спить і намагається дестабілізувати ситуацію в Чорному та Азовському морях", - написав Порошенко.

Він також подякував захисникам морських рубежів за готовність будь-якої хвилини захистити інтереси країни.

"Дякую за вірність військовому обов’язку, відважність та героїзм. Безхмарного вам неба та спокійного моря! Слава військово-морським силам Збройних сил України", - додав Порошенко.