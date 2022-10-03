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Порошенко запропонував західним союзникам 5 ключових елементів, щоб перемогти Путіна

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

П'ятий президент Петро Порошенко запропонував західним союзникам "формулу перемоги" України і всього цивілізованого світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка під час промови на міжнародній безпековій конференції у Вісбі на острові Ґотланд (Швеція).

Так, Порошенко закликав дати Україні потужну зброю, запровадити ембарго на російські енергоносії та прискорити членство України в ЄС і НАТО.

За його словами, 5 ключових елементів для перемоги України:

- більше зброї Україні (важке озброєння стандартів НАТО, бронетехніка, танки, реактивні винищувачі, ракетні системи та системи ППО);

- більше санкцій проти Росії та її союзників – Білорусі, Ірану, Сирії;

- глобальна антипутінська коаліція;

- збільшення фінансово-економічної підтримки України (через війну українському бюджету щомісяця не вистачає 5 мільярдів доларів, ми називаємо це "План Маршала 2.0 для України");

- прискорити членство України в ЄС та НАТО.

"Я вітаю подання Україною заявки на вступ до НАТО. Це правильне та стратегічне рішення, яке я так довго відстоював. Воно має бути якомога швидше розглянуте, і я розраховую на сприяння з боку наших партнерів в НАТО у цьому процесі. Немає часу вагатися - час діяти", - закликав Порошенко.

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