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Порошенко предложил западным союзникам пять ключевых элементов, чтобы победить Путина

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пятый президент Петр Порошенко предложил западным союзникам "формулу победы" Украины и всего цивилизованного мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко во время выступления на международной конференции безопасности в Висби на острове Готланд (Швеция).

Порошенко призвал дать Украине мощное оружие, ввести эмбарго на российские энергоносители и ускорить членство Украины в ЕС и НАТО.

По его словам, 5 ключевых элементов для победы Украины:

- больше оружия Украине (тяжелое вооружение стандартов НАТО, бронетехника, танки, реактивные истребители, ракетные системы и системы ПВО);

- больше санкций против России и ее союзников – Беларуси, Ирана, Сирии;

- глобальная антипутинская коалиция;

- увеличение финансово-экономической поддержки Украины (в результате украинскому бюджету ежемесячно не хватает 5 миллиардов долларов, мы называем это "План Маршала 2.0 для Украины");

- ускорить членство Украины в ЕС и НАТО.

"Я приветствую подачу Украиной заявки на вступление в НАТО. Это правильное и стратегическое решение, которое я так долго отстаивал. Оно должно быть как можно скорее рассмотрено, и я рассчитываю на содействие со стороны наших партнеров в НАТО в этом процессе. Нет времени сомневаться - время действовать", - призвал Порошенко.

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Петр ПорошенкоВторжение России в Украину