Порошенко предложил западным союзникам пять ключевых элементов, чтобы победить Путина

Порошенко призвал дать Украине мощное оружие, ввести эмбарго на российские энергоносители и ускорить членство Украины в ЕС и НАТО.

По его словам, 5 ключевых элементов для победы Украины:

- больше оружия Украине (тяжелое вооружение стандартов НАТО, бронетехника, танки, реактивные истребители, ракетные системы и системы ПВО);

- больше санкций против России и ее союзников – Беларуси, Ирана, Сирии;

- глобальная антипутинская коалиция;

- увеличение финансово-экономической поддержки Украины (в результате украинскому бюджету ежемесячно не хватает 5 миллиардов долларов, мы называем это "План Маршала 2.0 для Украины");

- ускорить членство Украины в ЕС и НАТО.

"Я приветствую подачу Украиной заявки на вступление в НАТО. Это правильное и стратегическое решение, которое я так долго отстаивал. Оно должно быть как можно скорее рассмотрено, и я рассчитываю на содействие со стороны наших партнеров в НАТО в этом процессе. Нет времени сомневаться - время действовать", - призвал Порошенко.