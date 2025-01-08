Порошенко запропонував вигнати із Ради вихідців забороненої партії, яку сам і створював, - ЗМІ

"Порошенко входив до складу урядів Віктора Януковича та Миколи Азарова як міністр закордонних справ та міністр економіки. Й на цих посадах, серед іншого, відповідав за просування харківських угод та економічне співробітництво та виконання угод із РФ. Також Порошенко просував і власні інтереси - опановував російський ринок для Липецької кондитерської фабрики. При цьому, як відомо, не припиняв сплачувати податки в російський бюджет навіть після початку російсько-української війни у 2014 році", - пише видання.

Журналісти також нагадали минулі зв’язки лідера "Євросолідарності" з Росією та його статус підозрюваного у держзраді.

"Наразі Петро Порошенко є підозрюваним у справі про державну зраду. Він проходить у цій справі разом із кумом президента РФ Володимира Путіна - Віктором Медведчуком. Також, як зазначають ЗМІ, Порошенко дотепер має спільний газовий бізнес із колишнім "регіоналом" Нестором Шуфричем - у компанії "Нафтагазвидобування", - зазначають у виданні.