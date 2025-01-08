"Порошенко входил в состав правительств Виктора Януковича и Николая Азарова как министр иностранных дел и министр экономики. И на этих должностях, среди прочего, отвечал за продвижение харьковских соглашений и экономическое сотрудничество и выполнение соглашений с РФ. Также Порошенко продвигал и собственные интересы - осваивал российский рынок для Липецкой кондитерской фабрики. При этом, как известно, не прекращал платить налоги в российский бюджет даже после начала российско-украинской войны в 2014 году", - пишет издание.

Журналисты также напомнили прошлые связи лидера "Евросолидарности" с Россией и его статус подозреваемого в госизмене.

"Сейчас Петр Порошенко является подозреваемым по делу о государственной измене. Он проходит по этому делу вместе с кумом президента РФ Владимира Путина - Виктором Медведчуком. Также, как отмечают СМИ, Порошенко до сих пор имеет общий газовый бизнес с бывшим "регионалом" Нестором Шуфричем - в компании "Нефтегаздобыча", - отмечают в издании.