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Порошенко заповнив свою квоту в наглядовій раді "Укрексімбанку"

НовиниФінанси    21.06.2018 - 11:52
Фото: логотип "Укрексімбанку"
Фото: логотип "Укрексімбанку"

Квота глави держави складає 5 осіб

Президент України Петро Порошенко повністю заповнив свою квоту в наглядовій раді державного ПАТ "Український експортно-імпортний банк". Про це свідчить указ глави держави № 174/2018 від 21 червня, який набирає чинності в день його опублікування.

Таким чином, президент, призначивши членом наглядової ради Олексія Перевезенцева, надав наглядовій раді банку кворум у 10 осіб з 15.

Олексій Перевезенцев є державним секретарем Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Тепер у наглядовій раді банку 10 членів: по п'ять від глави держави, і уряду. Немає тільки п'яти представників Верховної Ради.

До наглядової ради входять Роман Греба (голова), Артем Шевальов (заступник голови), Оксана Маркарова, Олег Паракуда, В'ячеслав Волошин, Тамара Смовженко, Сергій Балченко, Олег Батюк, Віталій Денисенко (всі - члени).

Нагадаємо, раніше Національний банк України визначив банки, банкрутство або неналежне функціонування яких може створити системні ризики для фінансової системи країни, так звані "системні" банки.

У їх число увійшли три держбанки – Ощадбанк, ПриватБанк та "Укрексімбанк".

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Теги публікації: Укрэксимбанк, набсовет, квота  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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